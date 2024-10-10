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محافظات

الكشف على 184 حالة في قافلة طبية بجامعة بنها

قافلة طبية بجامعة
قافلة طبية بجامعة بنها، فيتو

 نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمركز شباب سندنهور، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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 جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

 

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وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.
وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والعظام"، وتم الكشف على 184 حالة تنوعت ما بين 79 حالة باطنة، و51 حالة أطفال، و54 حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

 

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