هيئة الدواء تحذر من التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الأمراض النفسية

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية في اليوم العالمي للصحة النفسية​.

أسباب الإصابة بالأمراض النفسية

وقالت هيئة الدواء المصرية إن نسبة التعرض للإصابة بحالة مرضية تؤثر على الصحة العقلية تزيد عند الأشخاص الذين تعرضوا لظروف مثل الصدمات والعنف وعدم المساواة، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية أو الشعور بالوحدة والعزلة لهم دور في الإصابة بأمراض عقلية.​

وتضمنت نصائح هيئة الدواء:

١-تناول الأدوية الخاصة بالصحة العقلية التي يصفها الطبيب، واتباع تعليماته.​

٢-عدم التوقف عن تناول الأدوية بشكل مفاجئ بدون غير استشارة الطبيب.

٣-إبلاغ الطبيب بالأدوية التي يحصل عليها المريض لتجنب أي تفاعلات دوائية، وإبلاغ مقدم الرعاية الصحية عند حدوث أي آثار جانبية. ​

٤-دعم الأصدقاء والعائلة والتعرف على كيفية المساعدة لإنسان يعاني من أزمة.​

وكانت وزارة الصحة والسكان، احتفلت باليوم العالمي للصحة النفسية وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات تحت شعار (الصحة النفسية في مكان العمل)، علي مستوي المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات مصر، فى إطار اهتمام الدولة بالصحة النفسية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 624 ألفا و929 خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية فى مختلف تخصصات الطب النفسى وعلاج الإدمان وذلك منذ يناير 2024 حتى أكتوبر الجارى.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت منذ التاسع من أكتوبر، بإضاءة 24 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة العلمية، التي تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التي تقدمها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات.

وأضافت أن الفعاليات تضمنت عمل ندوات توعوية داخل عدد من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية عن التدخين وأضراره والمخدرات وأخطارها على الفرد والمجتمع، بالإضافة لتصحيح مفهوم الوصمة عن المرض النفسي لما له من تأثير إيجابي في تغيير المفاهيم المغلوطة لدى الشباب والمجتمع.

وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود، إلى تنظيم ماراثون للجري، في العديد من المحافظات تزامنا مع الاحتفال باليوم للصحة النفسية، شمل (مستشفى طنطا، مستشفى دمياط، مستشفى بنها، مستشفى الخانكة، مستشفى حلوان، مستشفى الدميرة، مستشفى بنى سويف، مركز شبرا قاص، مستشفى عباس حلمى،مركز علوان ومباريات في كرة القدم للمرضى).

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، وتحرص وزارة الصحة والسكان، على الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، من خلال تنظيم حملات وندوات دورية، تستهدف رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم، بالإضافة إلى أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة أو مم خلال المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.



بالإضافة لحرص الوزارة الدائم على التوسع فى خدمات الصحة النفسية المقدمة ودمج خدمات الصحة النفسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.