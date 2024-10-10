تصاعد الدخان بكثافة، لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب (فيديو)
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب، وأظهرت المقاطع تصاعد الدخان وسط تل أبيب جراء حريق كبير في أحد المستودعات.
اندلاع حريق هائل في تلك أبيب
وأكدت وسائل إعلام عبرية اندلاع حريق ضخم، اليوم الخميس، بمجمع للمستودعات في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، حسبما أفادت به القناة 12 العبرية.
ولم تكشف وسائل الإعلام العبرية عن أسباب الحريق الهائل، الذي اندلع في تل أبيب، مؤكدين أن لم تتكشف أسباب الحريق الواسع النطاق، الذي اندلع بمستودعات المجمع الصناعي، الواقع في شارع "رافنو حنانال" جنوب تل أبيب.
كما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية ذكرت أن 11 فرقة إطفاء تحاول إخماد النيران والسيطرة على الحريق حتى الآن.
أسباب إندلاع حريق تل أبيب غير معروفة
وذكرت القناة 12 أنه لم يسجل، حتى الآن، أي إصابات ولم يبلغ عن وجود محاصرين في الأماكن التي اندلع فيها الحريق الضخم في تل أبيب، الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.
وذكرت تقارير صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أنه اندلع حريق واسع النطاق في مجمع مستودعات بشارع رافنو حنانال جنوب تل أبيب، و11 فرقة من منظمة الإطفاء والإنقاذ يعملون على إخماد النيران.
جدير بالذكر أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالجليل، ومستشفى زيف في صفد أعلن استقبال 7 جرحى، خلال الساعة الماضية، من منطقة القتال في الشمال.
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