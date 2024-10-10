الخميس 10 أكتوبر 2024
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تصاعد الدخان بكثافة، لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب (فيديو)

إندلاع حريق هائل
إندلاع حريق هائل في تل أبيب، فيتو

 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب، وأظهرت المقاطع تصاعد الدخان وسط تل أبيب جراء حريق كبير في أحد المستودعات.

اندلاع حريق هائل في تلك أبيب

 وأكدت وسائل إعلام عبرية اندلاع حريق ضخم، اليوم الخميس، بمجمع للمستودعات في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، حسبما أفادت به القناة 12 العبرية.

ولم تكشف وسائل الإعلام العبرية عن أسباب الحريق الهائل، الذي اندلع في تل أبيب، مؤكدين أن لم تتكشف أسباب الحريق الواسع النطاق، الذي اندلع بمستودعات المجمع الصناعي، الواقع في شارع "رافنو حنانال" جنوب تل أبيب.

كما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية ذكرت أن 11 فرقة إطفاء تحاول إخماد النيران والسيطرة على الحريق حتى الآن.

أسباب إندلاع حريق تل أبيب غير معروفة

وذكرت القناة 12 أنه لم يسجل، حتى الآن، أي إصابات ولم يبلغ عن وجود محاصرين في الأماكن التي اندلع فيها الحريق الضخم في تل أبيب، الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن. 

 

وذكرت تقارير صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أنه اندلع حريق واسع النطاق في مجمع مستودعات بشارع رافنو حنانال جنوب تل أبيب، و11 فرقة من منظمة الإطفاء والإنقاذ يعملون على إخماد النيران.

جدير بالذكر أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالجليل، ومستشفى زيف في صفد أعلن استقبال 7 جرحى، خلال الساعة الماضية، من منطقة القتال في الشمال.

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