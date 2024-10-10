الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس الإبراهيمية بالشرقية يتابع محلات بيع اللحوم والأسماك

متابعة محلات بيع
متابعة محلات بيع اللحوم والاسماك والنظافة فى الابراهيمية

 أكد عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية  بمحافظة الشرقية أن اللجنة المشكلة من إدارة شؤون البيئة برئاسة المركز وإدارات الطب البيطري والصحة والتموين وإدارة الموارد الاقتصادية ومركز الشرطة، قامت بالمرور اليوم الخميس الموافق  ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ على المحال التجارية. 

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كما تم المرور على محلات بيع وعرض اللحوم الطازجة والمجمدة، وتم المرور على الشوادر والهايبر والباعة الجائلين بالأسماك ببندر الإبراهيمية، وكما تم المرور على محلات بيع اللحوم وتلاحظ أن جميع اللحوم المعروضة تم ذبحها داخل المجزر الحكومي 

للاستهلاك الأدمي وقت المرور وسارية الصلاحية وصالحة للاستهلاك الآدمي وجميع الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات سارية حتى تاريخه.

 

رفع تراكمات القمامة من قرية الحلوات 

 كما قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة شادية مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالحلوات لمتابعة أعمال  النظافة داخل نطاق القرية حيث تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم التنظيف  أمام المصالح الحكومية بالقرية وذلك لإظهار الشكل الجمالي.

 وتم ذلك بمجهود من عمال تحسين البيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم نقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل.وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفة ومظهر حضارى وجمالى للقرية.

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 وجاء ذلك تنفيذا المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لتفعيل دور اللجنة الخماسية بالمرور على الأسواق ومحلات الجزارة لمراقبة الأسعار وتنفيذا للقانون ولفرض هيبة الدولة وتخفيف المعاناة على المواطنين.

 

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مركز الشرطة إدارة الطب البيطرى ادارة تموين الابراهيمية ادارة الموارد الاقتصادية عمرومصطفى رئيس مركز ومدينة الابراهيمية محافظة الشرقية

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