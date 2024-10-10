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رياضة

ضحك ولعب وجد، تدريبات بيراميدز في معسكر تركيا (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الصباحي اليوم الخميس، خلال معسكره الخارجي الحالي المقام بتركيا، بمدينة بوردور التركية ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وشهدت تدريبات فريق بيراميدز ضحك ولعب وجد، كما وصفته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

بيراميدز يفوز على ينيل أنطاليا التركي

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة ١٨-٠ في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

 

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا "٤ أهداف"، ومروان حمدي "٤ أهداف"، ومحمد رضا بوبو "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدف" ورمضان صبحي "هدف"، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهداف، دودو الجباس "هدفين"، ويوسف أسامة نبيه "هدفين"، أحمد عاطف قطة "هدف"، يوسف أوباما "هدف".

وخاض بيراميدز الشوط الأول، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط:  رمضان صبحي - صديق إيجولا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

فيما لعب بيراميدز الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - عاطف قطة - محمد فوفانا

خط الوسط: محمود دونجا - رمضان صبحي - يوسف أوباما - عماد ميهوب - يوسف أسامة

خط الهجوم: دودو الجباس

ويستمر بيراميدز في معسكره بتركيا قبل العودة إلى القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويسافر إلى أبوظبي يوم ١٧ أكتوبر، لمواجهة الزمالك يوم ٢٠ من ذات الشهر في السوبر المصري.

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