الزمالك: لم نتلق ردا على طلب تأجيل مباراتنا أمام بيراميدز في السوبر المحلي
الزمالك، كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لم تتلقَّ حتى الآن الرد بشأن طلب تأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.
طلب تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز
وقال “سالم"، إن الزمالك طلب تأجيل اللقاء ساعة لارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت في الإمارات، ولرغبة النادي في مساعدة جماهيره على الحضور بشكل أكبر للمباراة.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.
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