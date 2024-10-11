عبد السلام: وضع نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة بداية صحيحة لحصر الأنشطة غير الرسمية

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ، أن إقرار الحزمة الاولى من التيسيرات الضريبية التى تم الإعلان عنها من وزارة المالية تعد خطوة إيجابية.

وقال عبد السلام فى تصريحات خاصة لـ فيتو: إن هناك العديد من الحوافز الضريبية منها على سبيل المثال لا الحصر" أنه لأول مرة يتم إعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين. واقرار حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة» والإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال بداية صحيحة لحصر النشاطات غير الرسمية



وأضاف في تصريحات خاصة أن قيام وزارة المالية بوضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة وتشجيع الشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال، بداية صحيحة من أجل حصر النشاطات غير الرسمية في قطاعات عدة ومنها قطاع الملابس والمنسوجات. مشيرا الى اهمية التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلي نظام ضريبى متكامل يضم التسهيلات والمميزات الضريبية، من أجل تشجيع القطاعات الإنتاجية للانضمام إلي المنظومة الرسمية.



ودعا رئيس غرفة صناعة الملابس الى اهمية ايجاد نظام ضريبي بإجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة المطلوبة بألية واضحة مع تبسيط كبير فى الإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بشكل يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة

أوضح عبد السلام، أن الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات