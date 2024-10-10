الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق 100 صاروخ من لبنان على كريات شمونة ومحيطها منذ صباح اليوم

اطلاق 100 صاروخ من
اطلاق 100 صاروخ من لبنان على كريات شمونة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 100 صاروخ من ‎لبنان على كريات شمونة ومحيطها منذ صباح اليوم.

استهداف 21 موقعا لجيش الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

 وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 21 موقعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم وضع جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال حزب الله في عدة بيانات متتالية: إن عناصره فجروا أمس "عبوة ناسفة بقوة من جنود الجيش الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة. ولدى محاولة تقدم قوة باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها عناصر حزب الله بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها".

 

وأضاف: "تم استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى منطقة اللبونة بصلية صاروخية كبيرة وأوقعوها بين قتيل وجريح، واستهداف تجمع للجنود جنوب مارون الراس بصلية صاروخية، وقوة أخرى حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجه، وقوة مشاة أثناء تقدمها من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية، كما تم استهداف منطقة زوفولون بصلية صاروخية كبيرة. وأثناء محاولة قوات الجيش الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من عدة أماكن، استهدفها عناصر حزب الله بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية".

استهداف تجمع لقوات الاحتلال بكريات شمونة

وتابع البيان: "تم استهداف تجمع للقوات في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وفي مستوطنة كفرجلعادي، كما تم قصف تجمع في مستوطنة مسكفعام، وتجمع آخر في بساتين مستوطنة المنارة، وفي كروم المراح في ميس الجبل. وأثناء محاولة تسلل لقوات الجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة تجاه 'المشيرفة'، تم استهدافها بصلية صاروخية أصابت أهدافها بدقة، كما تم استهداف تجمع للقوات في مستوطنة كفرجلعادي، وعلى مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية، وتجمع للقوات خلف بلدة مارون الراس".

وأشار البيان إلى أن "عناصر الحزب استهدفوا تجمعًا آخر في مدينة صفد بصلية صاروخية كبيرة، وتجمعًا آخر في مستوطنة حتسور بصلية صاروخية، وآخر في مستعمرة أمنون شمال طبريا، وقصفوا قاعدة راعم العسكرية جنوب الجولان بصلية صاروخية كبيرة. كما تم استهداف قوة لجنود الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة تجاه 'المشيرفة' بمحلقة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة".

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