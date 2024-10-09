إسرائيل تعلن تصفية أدهم جاحوت القيادي بوحدة ملف الجولان

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تصفية أدهم جاحوت القيادي بوحدة ملف الجولان فرع حزب الله في سوريا.

تصفية أدهم جاحوت من وحدة ملف الجولان فرع حزب الله في سوريا

وقبل وقت سابق أعلن حزب الله، تصديه لمحاولتي توغل إسرائيليتين في نقطتين بجنوب لبنان، فيما أقر جيش الإسرائيلي بإصابة 3 عسكريين بـ"جروح خطيرة" في هذه المواجهات، بحسب "الأناضول".

وقال "حزب الله"، في بيان الأربعاء: "لدى محاولة قوة للعدو الإسرائيلي فجر الأربعاء التقدم باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مقاتلونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها".

وهذا هو ثاني يوم على التوالي يعلن فيه الحزب تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التوغل من منطقة اللبونة.