الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

قصف إسرائيلي لطريق يصل لبنان بسوريا

طيران الاحتلال، فيتو
طيران الاحتلال، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا في حوش السيد علي، بمنطقة الهرمل، صباح اليوم الخميس.

الطريق الواصل بين شرق لبنان ومنطقة حمص في وسط سوريا

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي الطريق الواصل بين شرق لبنان ومنطقة حمص في وسط سوريا، في أعقاب غارات على محافظتي حمص وحماه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت طريقا يصل بين سوريا ولبنان بالقرب من بلدة حوش السيد علي في منطقة ريف القصير عند الحدود السورية- اللبنانية، من دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا وإذا ما تسببت الغارة في قطع الطريق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن غارة «مسيّرة معادية على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا في حوش السيد علي».

غارات إسرائيلية كثيفة على سوريا

وكثّفت إسرائيل غاراتها على سوريا في الآونة الأخيرة على ما تقول إنها أهداف تابعة لحزب الله اللبناني تزامنا مع تصعيدها القصف على معاقل الحزب في لبنان. 

 

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