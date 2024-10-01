بتكلفه 8 ملايين جنيه، تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الحسينية في الشرقية

قال المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية أنه جارى البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بتكلفة ٨ مليون جنيه وبأطوال ٢١ ألف متر مسطح، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية لرئاسة مركز ومدينة الحسينية للعام المالي الحالي 2024 /2025.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اكد أن المحافظة تسير بخطوات متسارعة للإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

تنفيذ المشروعات الجارى العمل بها

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة وللإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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