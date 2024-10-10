سيراميكا ينتظر رد القندوسي لتقديم عرضه رسميا للأهلي

يجهز نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا لتقديمه للنادي الأهلي للحصول على خدمات محمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لصفوفه بعد عرضه للبيع مؤخرا إثر أزمته الأخيرة مع أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء.

ويرغب نادي سيراميكا في الحصول على خدمات القندوسي بشكل نهائي لاسيما أنه معار لصفوف الفريق منذ موسمين.

ومن المنتظر أن يدخل مسئولو سيراميكا في مفاوضات مع الأهلي بعد الحصول على موافقة القندوسي بالبقاء بالفريق.

وكان أحمد قندوسي تحدث عبر أحد البرامج التلفزيونية، عن فشل صفقة انتقال مواطنه زين الدين بلعيد لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحًا أن إدارة الأهلي فرضت وكيلًا معينًا على بلعيد مما تسبب في فشل الصفقة.

وبناء على ذلك قررت إدارة النادي الأهلي، إحالة تصريحات اللاعب الجزائري إلى التحقيق ومواجهته لمعرفة صحة تلك التصريحات.

وأعلن الأهلي، نتائج التحقيقات في ذلك الشأن، حيث قرر عرض اللاعب الجزائري أحمد قندوسي للبيع مع إعادة تشكيل إدارة التعاقدات التي يترأسها أمير توفيق.