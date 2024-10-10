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رياضة

كولر يدرس الدفع بالساعي أساسيا أمام سيراميكا

عمر الساعي
عمر الساعي

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بعمر الساعي أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم ٢٠ أكتوبر الجاري. 

و تعاقد الأهلي مع عمر الساعي قادما من صفوف الإسماعيلي مقابل خمسين مليون جنيه. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

 

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

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