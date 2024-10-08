نجم الأهلي يكشف مستقبل أحمد قندوسي مع الأحمر بعد تصريحاته المسيئة

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد قندوسي لاعب مميز ويصنع الفارق في الملعب من الناحية الهجومية، ومستواه وتقييمه يتفوق على بعض لاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه لو كان عاد للأهلي سيصنع الفارق في وسط الملعب.

تصريحات رمضان السيد

وقال عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تابعت قندوسي في اغلب المباريات وقدم مستوى مميز، ومارسيل كولر عليه أن يحتوي أي لاعب، ودائمًا يأخذ بعض المواقف تجاه اللاعبين، والأفضل معاقبتهم ماليًّا، كولر يحب ويكره وهذه نقطة سلبية".

وأضاف: "قندوسي لاعب فنيًّا جيد لأي فريق وانضمامه لأي ناد مكسب، ولكنه اخطأ في تصريحاته الإعلامية، وكان عليه العودة لمسئولي النادي الأهلي وتقديم شكوى رسمية ضد أي مسؤول، هذه الأمور لم تحدث مطلقا في النادي الأهلي".

وواصل: "قندوسي سيتألق في الموسم الجديد، وأفضل من الموسم الماضي، ومن الممكن أن تتغير الأمور ويتم الصفح عنه ويعود للنادي الأهلي مستقبلا، وهو لاعب جيد ودائما يقدم مستوى مميز ولا يقل عن 7 من عشرة في أي لقاء".

وزاد: "في رأيي، أن أحمد قندوسي كان أفضل للأهلي من محمد علي بن رمضان، وأراهن على استمرار تألق اللاعب الجزائري في سيراميكا كليوباترا".

وأشار إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي كان يرغب في إعادة هيكلة لجنة التعاقدات، ومنصب المدير الرياضي "محل صراع كبير" في فرق أوروبا حاليًّا والكل يبحث عن الشخص المميز الذي يتولى المنصب ويقدم الإضافة المطلوبة، والمدير الرياضي في بعض الأندية يتقاضى راتب أكبر من المدير الفني.

وأوضح: "محمد رمضان من العقليات المميزة والناضجة، وتصريحاته جيدة ومع عودته بدأ يدرس الأمور، وسيفيد النادي الأهلي بشكل كبير".

وأضاف: "الأهلي حاليا يحتاج لجناح سوبر ومهاجم أجنبي، ومصر لا توجد لاعبين مميزين حاليا يصلحون للفريق الأحمر".

وأكد: "الأهلي يحتاج لصفقة جناح مميز، وهي حاجة مُلحة جدًا، ومركز المهاجم موجود فيه وسام أبوعلي، ولا أرى أي لاعب محلي يصلح للأهلي حاليًا، ولابد من ضم لاعب يكون أفضل من الموجودين".

وتابع: "علي معلول لو عاد بشكل جيد سوف يكون إضافة كبيرة وأفضل من اي جناح آخر، سيكون صفقة كبيرة جدًا للنادي، ويحيى عطية الله لا يستطيع منافسة معلول إذا كان الأخير في أفضل حالة فنية".

واستأنف حديثه قائلا: "امام عاشور من أبرز اللاعبين لابد أن يقف مع نفسه ويستعيد مستواه ويركز في عمله فقط، وبالتأكيد محمد رمضان المدير الرياضي جلس مع اللاعب من أجل استعادة المستوى المميز، وفي الفترة الأخيرة فقد السرعة والقوة والمساندة الهجومية، واعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغيير كبير في مسيرة اللاعب".

وكشف أنه يتمنى عودة محمود كهربا بصورة جيدة خلال المرحلة المقبلة، لكن حسين الشحات لم يكن أيضا في مستوى مميز خلال لقاء السوبر الافريقي، وكل اللاعبين كانوا في حالة ثقة وصلت للغرور.