ستتحسن الأحوال في مصر، خبير يكشف طفرة اقتصادية قادمة مع استقرار أوضاع السودان

كشف هانى جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، عن الطفرة الاقتصادية التي يمكن أن تعود على مصر بشكل جيد عند استقرار السودان وعودة الأشقاء السودانيين إلى بلدهم بعد استقرار الأوضاع.

تحسن الأحوال في مصر باستقرار السودان

وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أنه بـاستقرار السودان ستتتغير الأوضاع لصالح الدولتين السودان ومصر، حيث ستتم عمليات إعادة إعمار ضخمة في السودان، تشارك فيها السودان ومصر، وستكون هناك طفرة في الصادرات السلعية المصرية للسودان.

استقرار الأوضاع في السودان، فيتو



وقال هاني جنينة: “لو استقر السودان إن شاء الله، الوضع سيتغير تماما لصالح الأشقاء ولصالحنا”.

1 - عودة الضيوف إلى ديارهم.

2 - إعادة إعمار ضخم تشارك فيه مصر والسودان.

3 - التركيز على الجبهة التي تستحق التركيز.

4 - حماية منابع النيل.

كما أكد هاني جنينة أنه ستكون هناك طفرة صادرات سلعية من مصر للسودان، فقال: "طفرة الصادرات السلعية للسودان، إن شاء الله ربنا قادر على كل شيء".

السودان في طريقها للاستقرار

يذكر أنه خلال الأيام الماضية تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته على مساحات جديدة في السودان وسط تراجع وهزائم متلاحقة لمليشيا الدعم السريع.

الجيش السوداني يتقدم في الخرطوم، فيتو



كما شن الجيش السوداني، خلال الأيام الماضية، عمليات متعددة في الخرطوم وبحري، لاستعادة أجزاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتمكن من استعادة أجزاء كبيرة من الخرطوم.

وأظهرت مقاطع فيديو جنودًا من الجيش السوداني يقودون سيارات عبر الطرق المتضررة في مدينة بحري، شمال الخرطوم، وأعيد فتح جسر حلفايا بعد أن كان تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

