الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

ستتحسن الأحوال في مصر، خبير يكشف طفرة اقتصادية قادمة مع استقرار أوضاع السودان

استقرار الأوضاع في
استقرار الأوضاع في السودان، فيتو

كشف هانى جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، عن الطفرة الاقتصادية التي يمكن أن تعود على مصر بشكل جيد عند استقرار السودان وعودة الأشقاء السودانيين إلى بلدهم بعد استقرار الأوضاع.

تحسن الأحوال في مصر باستقرار السودان

وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أنه بـاستقرار السودان ستتتغير الأوضاع لصالح الدولتين السودان ومصر، حيث ستتم عمليات إعادة إعمار ضخمة في السودان، تشارك فيها السودان ومصر، وستكون هناك طفرة في الصادرات السلعية المصرية للسودان.

 

استقرار الأوضاع في السودان، فيتو


وقال هاني جنينة: “لو استقر السودان إن شاء الله، الوضع سيتغير تماما لصالح الأشقاء ولصالحنا”. 

1 - عودة الضيوف إلى ديارهم.

2 - إعادة إعمار ضخم تشارك فيه مصر والسودان.

3 - التركيز على الجبهة التي تستحق التركيز.

4 - حماية منابع النيل.
كما أكد هاني جنينة أنه ستكون هناك طفرة صادرات سلعية من مصر للسودان، فقال: "طفرة الصادرات السلعية للسودان، إن شاء الله ربنا قادر على كل شيء".

السودان في طريقها للاستقرار

يذكر أنه خلال الأيام الماضية تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته على مساحات جديدة في السودان وسط تراجع وهزائم متلاحقة لمليشيا الدعم السريع. 

الجيش السوداني يتقدم في الخرطوم، فيتو


كما شن الجيش السوداني، خلال الأيام الماضية، عمليات متعددة في الخرطوم وبحري، لاستعادة أجزاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، وتمكن من استعادة أجزاء كبيرة من الخرطوم.

وأظهرت مقاطع فيديو جنودًا من الجيش السوداني يقودون سيارات عبر الطرق المتضررة في مدينة بحري، شمال الخرطوم، وأعيد فتح جسر حلفايا بعد أن كان تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع.
 

خبير اقتصادي يكشف عن ثمار حققتها مصر من نصر أكتوبر 1973

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هاني جنينة استقرار السودان السودان ومصر صادرات سلعية من مصر للسودان الجيش السوداني جسر حلفايا

مواد متعلقة

خبير اقتصادي يكشف عن ثمار حققتها مصر من نصر أكتوبر 1973

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

خبير اقتصادي يكشف تأثير قرار جوجل بالدفع بـ الجنيه لـ صناع المحتوى

خبير اقتصادى يكشف تاثير السياسة النقدية علي حجم النمو ويطالب المركزى بهذا الأمر

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

هل ترتفع أسعار الوقود بعد تصريحات رئيس الوزراء بالعمل باقتصاد الحرب؟

بعد فوز ودي، بتروجت يسخر من أبناء ميت عقبة: أعدنا ترميم قلعة الزمالك الرياضية

ستتحسن الأحوال في مصر، خبير يكشف طفرة اقتصادية قادمة مع استقرار أوضاع السودان

في عيد ميلاده السبعين، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

سيراميكا ينتظر رد القندوسي لتقديم عرضه رسميا للأهلي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الخميس 10- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 10- 10-2024 في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

من هو الإسرائيلي المعتقل في لبنان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية