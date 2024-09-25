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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف تأثير تحريك أسعار الصرف على القطاع المصرفي في وقت الأزمات

هانى جنينة، فيتو
هانى جنينة، فيتو

كشف الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادى، عن مدى تأثير تحريك أسعار الصرف على القطاع المصرفي وقت الأزمات، موضحا أن كفاية رأس المال كمحدد أساسي لتقييم البنوك خلال أوقات الأزمات هو أنه كلما حدث تحريك لسعر الصرف، تأثرت البنوك بثلاثة عوامل أساسية وهي:

عوامل التأثير على البنوك

أولا: ارتفاع المخصصات ضد مخاطر الائتمان أو ما يعرف بـ Loan loss provisions.

ثانيا: ارتفاع الفارق بين سعر الودائع والإقراض في البنوك الخاصة نتيجة رفع المركزي لسعر الفائدة الأساسي أو بـ Net interest margin.

ثالثا: انخفاض نسبة رأس المال للأصول الموزونة بالمخاطر نظرا لأن جزءا من هذه الأصول بالعملة الأجنبية ويعاد تقييمه بسعر الصرف الجديد Contraction in capital adequacy ratio (CAR).

 

 

البنوك تقتطع جزءا كبيرا من أرباحها لدعم القاعدة الرأسمالية

وتابع جنينة قائلا: قد تكون النقطة الأخيرة هي الأهم في النقاط الثلاث، فمعظم البنوك تقتطع جزءا كبيرا من أرباحها ليس لتوزيعه للسادة المساهمين، ولكن لدعم القاعدة الرأسمالية تحسبا لتضخم مفاجئ في حجم الأصول نتيجة فروق التقييم وبالتالي فقد يكون البنك ملزما من قبل المركزي بنسبة لا تقل عن ١٢% بينما فعليا يحتفظ بـ٢٠ أو ٢٥%.

 الأموال يتم استثمارها بالطبع في أصول قليلة المخاطرة 

وأشار هانى جنينة إلى أن هذه الأموال يتم استثمارها بالطبع في أصول قليلة المخاطرة وهو أمر لا يضيف للمساهم قيمة مضافة، وبالتالي قد يكون الاهتمام بارتفاع هوامش الفائدة وارتفاع الأرباح الدفترية مبالغا فيه خلال أوقات الأزمات لأن جزءا كبيرا من هذه الأرباح يتم استخدامه في تمويل التحوط من الخسارة غير المتوقعة خلال هذه الأزمات، وبالتالي بقدر ما ترتفع أرباح البنوك خلال الأزمات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لا ترتفع التدفقات النقدية القابلة للتوزيع للمساهمين وتقييمات البنوك بنفس الوتيرة بسبب ارتفاع نسب كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب.

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