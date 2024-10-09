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أخبار مصر

بدء إنزال كابلات مشروع الربط الكهربائي مع السعودية إلى البحر الأحمر

مشروع الربط الكهربائي
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنزال كابلات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بمدينة طابا السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدلات تنفيذ الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تجاوز نسبة 70%، علي أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الدخول للخدمة في مايو للعام المقبل 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتبدأ المرحلة الثانية في الدخول في شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المتبادلة إلي 3000 ميجاوات.

مراحل دخول مشروع الربط الكهربائي للخدمة

وقالت المصادر أن المشروع يتكون من 3 محطات تحويل جهد عالي وهم محطة شرق المدينة المنورة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر.

وبدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء، حيث يمثل المشروع ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالي قدرات 150 الف ميجا وات خاصة أن اجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من اجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربي.

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