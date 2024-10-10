تقدر دلوقتي تعوض خسارتك لو بيتك أتعرض لحريق أو أتسرق.. اعرف كيف تحمي ممتلكاتك من المخاطر.. وهذه أبرز أنواع وثائق التأمين

التأمين على العقارات والشقق السكنية أو المنازل ضد الحرائق والسرقة وغيرها من خلال وثيقة التأمين من بعض شركات التأمين، وتسري وثيقة التأمين لمدة عام واحد وقابلة للتجديد إذا اراد العميل ذلك.

ويتكون التأمين العقارى و المنزلى من عدة أجزاء كالتالي:

1ـ حماية الممتلكات.

توفر حماية الممتلكات تعويضًا عن سرقة الاغراض أو إندلاع الحريق فى المنزل.



2ـ التأمين للسفر.

وتوفر وثيقة التأمين المنزلية حماية السفر الحماية عند الإصابة بمرض أو حادث أثناء السفر.

3ـ حماية المسؤولية.

وتوفر إمكانية الحصول على تعويض عن بعض تكاليف المحاكمة فى حالات النزاع.

4ـ الحماية من الاعتداء.

الحماية من الاعتداء يمكن أن تمنح تعويضًا فى حال تعرض العميل للاعتداء.

ويسرى التأمين على كل من يقطن المنزل ويسكن فى ذلك العنوان ويشارك فى المنزل، وإذا كان الشخص مستأجرا يجب عليه أن يبرم تأمينًا خاصًا به فترة وجوده فى المسكن.

وهناك ثلاثة مستويات للتغطية الأكثر شيوعا:

- القيمة النقدية الفعلية: تغطي القيمة الفعلية للمنزل والممتلكات بعد خصم الاستهلاك من القيمة الفعلية وقت وقوع الخسارة.

- توسيع تكلفة الاستبدال: القيمة النقدية الفعلية دون خصم الاستهلاك، لتوفير القدرة على إصلاح أو إعادة بناء المنزل إلى الحالة الأصلية.

- تكلفة الاستبدال المضمونة: بعض شركات التأمين تقدم تغطية استبدال موسعة حيث يدفع تكاليف الإصلاح أو إعادة بناء المنزل – حتى لو كان أكثر من حد الوثيقة وقت حدوث الخسارة.

وحدد القانون عدة شروط للتعاقد مع البنوك لكى تقوم شركة التأمين بسداد قيمة القروض العقارية نيابة عن العملاء المقترضين من البنوك وشركات التمويل العقارى.

وذلك بموجب وثيقة تأمين الائتمان، وهى عبارة عن أداة مالية تعمل على توفير الحماية للمقرض المتعامل بالتسهيلات الإئتمانية (بنك – شركة تمويل عقارى)، ضد مخاطر عدم السداد لقيمة التمويلات الممنوحة لعملائه التى غالبًا ما تنتج عن التعثر المحتمل فى سداد أقساط التمويل أو إفلاس المقترض.

أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة كل من المقرض والمقترض

ونستهدف استعراض وثيقة تأمين وحدات التمويل العقاري كالتالى:

وثيقة تأمين وحدات التمويل العقاري، وتغطي الخسائر والأضرار المادية الناتجة عن:

- انهيار البناء أو التصدع أو التشقق أو التهدم الكلي آو الجزئي على العقار الذي يؤثِّرعلى الصلاحية الدائمة لاستخدام المَسكن بسبب حادث عرضى مفاجئ غير متوقع للعين المؤمن عليها.

وهناك العديد من وثائق التأمين التى تستهدف تغطية المبانى والوحدات السكنية فى ظل حالة الغلاء المتفاقمة فى الآونة الأخيرة، ومن بين الوثائق التى تستهدف تغطيات الوحدات السكنية وتحت الإنشاء الوثيقة العشرية للبناء هو مصطلح شهير فى عالم التأمين والمقاولات ولكن كثيرا من الأفراد لا يعرفون عنها شيئًا رغم أنها ضرورية لكل مَن يقوم ببناء بيت أو مبنى تزيد قيمته عن مليون جنيه.

ويفرض القانون شراء الوثيقة العشرية إلزاميًّا لكل مَن يستعد لبناء عقار تزيد قيمته عن مليون جنيه كشرط للحصول على ترخيص البناء من جهات الدولة.



ووفقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء، والذى تضمن عدم جواز منح التراخيص لإقامة أى مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس، وذلك للعقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه أو تلك التى ترتفع أربعة أدوار أو أكثر أو عمل تعلية لعقار قائم أيًا كانت التعلية.



وأى عقار لا تنطبق عليه الشروط الثلاثة السابقة غير ملزم باصدار الوثيقة، ولكن هناك مشكلة كبيرة وهى أن هناك الكثير من العقارات مقامة من دون ترخيص، وبالتالى لم تشتر هذه الوثيقة والتى يتم إصدارها عبر مجمعة تأمينية تضم العديد من شركات التأمين الأعضاء بها.



دور المجمعة

- تقوم المجمعة بمراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المبانى التى يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون (الشركات) لشركات التأمين، وذلك بغرض استصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية من أخطار أعمال البناء، وهذا الإجراء سيتم من خلال الجهاز الهندسى بالمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية التى تتعاقد معها المجمعة فى ضوء القواعد والإجراءات التى يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان.



- تعتمد المجمعة التصميمات والرسومات بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية، ولها إبداء ملاحظاتها عليها وإخطار شركات التأمين وعملائها بهذه الملاحظات لإزالة أسبابها.

- تقوم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المبانى التى صدرت عنها وثائق تأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التى تم اعتمادها، وإبداء الملاحظات الفنية على أعمال التنفيذ وإبلاغها لشركة التأمين لتتولى بدورها إخطار العميل والمهندس والمقاول بها.

- إذا كانت هناك خطورة على سلامة المبنى وجب على المجمعة أن تطلب من شركة التأمين رفع التغطية التأمينية عن المشروع محل التنفيذ، وذلك بعد الرجوع إلى جهاز التفتيش الفنى على عمليات البناء بوزارة الإسكان، فضلًا عن بحث المطالبات بالتعويضات التى تقدم لشركات التأمين لدراستها وإبداء الرأى وتقدير قيمة التعويض تمهيدًا للتسوية بمعرفة الشركة المؤمنة، إحدى شركات التأمين المشاركة فى المجمعة.



سعر الوثيقة:

سعر الوثيقة ثابت، وتحدِّده الدولة، ويكون 2 فى الألف من قيمة الأعمال؛ حيث إن قيمة الأعمال تختلف من عقار لآخر.