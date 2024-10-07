"المصري للتأمين" يرصد آليات وأسس التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية

رصد الاتحاد المصري للتأمين تفاصيل البحث الفائز بالمركز الثالث خلال الملتقى الخامس للتأمين بمدينة شرم الشيخ، بعنوان “التحول الرقمى لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالى والطريق نحو المستقبل”.

وأشار البحث ـ إلى أن أحد الركائز الأساسية للاستدامة هى الصحة؛ حيث إنه من الصعب على المجتمعات التي تعانى من الأمراض أو الأوبئة إحراز التقدم الذى يساعد في عملية التنمية. فالوصول إلى أفضل مستويات الصحة يؤدي إلى الرفاهية المستدامة والاستدامة والنمو الاقتصادي.

تعد مصر أكبر سوق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فيما يتعلق بالقطاع الصحى نظرًا لتجاوز التعداد السكاني 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية المدرّبة والمؤهلة في كافة التخصصات.



وتستحوذ خدمات الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات والعيادات على 50% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بقيمة سوقية تتجاوز 80 مليار جنيه مصري سنويًا. كما أن هناك زيادة مستمرة في الطلب على الخدمات الصحية بنسبة 16-35% سنويًا مع زيادة الطلب على الخدمات المتطورة وعالية الجودة.

ويحتاج قطاع الرعاية الصحية في مصر إلى التوسع بسرعة كبيرة واتخاذ قرارات حيوية للمستثمرين ومشغلي المرافق الصحية. ولسد فجوة الطلب الحالية والمحتملة، يحتاج قطاع الرعاية الصحية إلى التحول كميًا ونوعيًا في السنوات القادمة، حتى يتمكن من الاستمرار في خلق الفرص للمستثمرين/المشغلين.

وقد بات انتقال قطاع الرعاية الصحية في مصر إلى عصر التحول الرقمي أمرًا حتميًا، حيث أوضح كوفيد-19 أن إدخال الحلول الرقمية من شأنه أن يخلق عمليات وأنظمة مترابطة للموظفين وتمكينهم من إجراء العمليات بكفاءة وفاعلية أكبر.

قطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمى

يعد التحول الرقمي جزءًا من سياسة الرعاية الصحية التي تركز على المرضى. كما سيساعد مقدمي الرعاية الصحية على تبسيط الإجراءات وفهم احتياجات المستهلك وبناء الثقة والحصول على تجربة أفضل مع العميل.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون جمع واستخراج المعلومات التي تنتجها الاتصالات الرقمية أمرًا مفيدًا من خلال بناء الثقة والولاء عن طريق فهم احتياجات ورغبات العملاء المستهدفين، ومن ثم فقد تسعى شركات الرعاية الصحية إلى طرق إبداعية لإضافة القيمة.

كمقدم رعاية صحية، يمكنك أن تدرك أنه قد يكون من المربك مواكبة التغيير الرقمي في الرعاية الصحية وقد يكون من المربك للشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية اختيار التكنولوجيا التي تستحق الاستثمار فيها. إن التكيف مع العصر الرقمي يعني تجنب الممارسات التقليدية للعمل، والإيمان بأنه يمكن تحقيق نتائج كبيرة من خلال التقدم التكنولوجي والانفتاح على التكنولوجيا الرقمية.

استراتيجية إصلاح القطاع الصحى في مصر من خلال التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2032



أعربت الحكومة المصرية عن أن أحد أهدافها طويلة الأجل هو تحقيق التغطية الشاملة لجميع مواطنيها من خلال التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2032؛ وذلك بدءًًا من محافظة بورسعيد وعلى أن تغطي المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل في بورسعيد، حيث بدأ البرنامج التجريبي في الأول من يوليو من عام 2023.



وقد دعت الحكومة شركات التأمين الصحي الخاصة من بورسعيد للتسجيل في نظام الرعاية الصحية الشامل، وصرحت وزارة المالية في بيان لها أن هيئة التأمين الصحي الشامل ستبدأ في تلقي الطلبات من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة من بورسعيد للتسجيل في غضون أيام قليلة لتقديم الخدمات في ظل نظام الرعاية الصحية الجديد.



سيتعين على المتقدمين الامتثال لمتطلبات جودة معينة حددتها الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية التي تم إنشاؤها حديثًا والمسؤولة عن تنفيذ مراقبة الجودة في المستشفيات؛ وللحصول على شهادة من تلك الهيئة الرقابية يجب تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة التأمين الصحى الشامل مصحوبًا بالمستندات اللازمة.



المقومات الرئيسية لاستراتيجية تغطية التأمين الصحى الشامل وتتضمن ما يلي:

زيادة التغطية التأمينية الصحية من 47% (في عام 2003) من السكان إلى التغطية الصحية الشاملة على أساس "الأسرّة" كوحدة أساسية بحلول عام 2030. وسيتم توفير حزمة ميسورة التكلفة وفعالة من حيث الخدمات الصحية الأساسية اعتمادًا على الاحتياجات الصحية الهامة للسكان.

إعادة تنظيم البرامج بحيث يتم تقديمها من خلال نهج شامل لصحة الأسرة. وفي ظل صندوق التأمين الصحي العام الموحد، ستركز الخطة الأساسية المقدمة على المنافسة والتفضيل بين مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، واستخدام أنظمة الدفع القائمة على الحوافز وغيرها من أنظمة الدفع لمقدمي الخدمات.

تطبيق لامركزية إدارة تقديم خدمات وزارة الصحة والسكان على مستوى المنطقة خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء وزارة الصحة من برنامجها لتحقيق التغطية التأمينية الصحية الشاملة..

تعزيز عمليات الإدارة وتحسين الشراكات التنظيمية والمؤسسية من أجل ضمان جودة الرعاية وتعزيز إصلاح قطاع الصحة.

أهمية قانون التأمين الصحي الشامل



يمثل قانون التأمين الصحي الشامل أداة لتحقيق العدالة الصحية في مصر. ويهدف القانون إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، بغض النظر عن قدرتهم الاقتصادية، عن طريق الاعتماد على آلية تمويل قوية وفعالة تقوم بتجمع المخاطر يتم دعمها من خلال أقساط يدفعها المواطنون على أساس دخلهم، لتوفير الرعاية والعلاج للجميع. أما غير القادرين على دفع الأقساط فسيتم دعمهم من خزانة الدولة من مصادر دخل مختلفة.

إن نظام التأمين الصحي الشامل، المقرر تطبيقه في كافة المحافظات المصرية على مدى السنوات العشر المقبلة، سيعيد هيكلة النظام بالكامل، وسيمكن المستشفيات الحكومية من التنافس مع القطاع الخاص في تقديم العلاج الجيد.

إن مهمة الهيئة الأولى (الهيئة العامة للتأمين الصحي) هي تحصيل وإدارة أقساط التأمين وشراء الخدمات الطبية. والهيئة الثانية هي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتبع رئيس الجمهورية، وتعد مسئولة عن ضمان وتحسين جودة الخدمات الصحية. والهيئة الثالثة، هيئة الرعاية الصحية، تتبع وزير الصحة وتشرف على إدارة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى ومستشفيات التأمين الصحي والمعاهد العلاجية والمستشفيات التعليمية، بعد إعادة تأهيلها وإصدار الشهادات لها على أساس معايير الجودة.



في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، سيكون دور وزارة الصحة هو العمل كمنظم عام ومسؤول دستوريًا عن الصحة العامة وستعمل على مكافحة الأوبئة واتخاذ التدابير الصحية الوقائية ومراقبة أثر التغذية السيئة والآثار البيئية الضارة على الصحة العامة. وستتخلى عن دورها كممول ومشتري أو مقدم خدمة ومراقب للجودة، وكل ذلك سينتقل تدريجيًا إلى الهيئات الثلاث الأخرى.



وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا عن البرنامج التجريبي في نوفمبر 2019، بالتنسيق مع بوابة الرصد المجتمعي لتقديم الخدمات الصحية في مصر وبمساعدة فريق متنوع من الباحثين الميدانيين. ويستند التقرير إلى تحليل التقييمات المجتمعية للمستشفيات والخدمات الصحية في محافظة بورسعيد، التي أجراها فريق من منظمات المجتمع المدني قبل تطوير المستشفيات بما يتماشى مع النظام الجديد. وأعاد الفريق إجراء التقييم بعد ثلاثة أشهر من دخول نظام التأمين الصحي الجديد حيز التنفيذ بشكل رسمى في المحافظة. ويغطي التقييم عشرة مستشفيات، ويأخذ في الاعتبار 128 مؤشرًا مختلفًا لجودة الخدمة الصحية من منظور متلقي الخدمة. وتم جمع التقييمات من خلال الخبرات العملية في تقديم الخدمة ومجموعة من المقابلات مع المرضى ومقدمي الخدمة، التي أجرتها عدة فرق تغطي المستشفيات المشمولة في الاستبيان.





نتائج وتوصيات البحث



من المتوقع أن يعمل برنامج التأمين الشامل الذي تمخض عنه قانون التأمين الصحي الشامل على تجديد نظام التأمين الصحي المعمول به حاليًا، وذلك من خلال توليد الأموال العامة وضخها وتخصيصها بشكل صحيح في قطاع الرعاية الصحية.

إن التغييرات الأكثر بروزًا التي يمكن توقعها من برنامج التأمين الصحي الجديد هي تحقيق الشمول الكامل والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة. والهدف الأساسي لقانون التأمين الصحي الشامل هو توفير التغطية الشاملة ومنح الوصول إلى الرعاية الصحية للمصريين الذين كانت فرصهم في الوصول إلى الرعاية الصحية محدودة في ظل نظام التأمين الصحي السابق. وعليه، ينص قانون التأمين الصحي الشامل على التسجيل الإلزامي لجميع المواطنين المصريين المقيمين في مصر في برنامج التأمين الصحي الشامل.

وسيواجه تنفيذ هذا المشروع بعض التحديات ولكن من أجل عملية أفضل وأكثر كفاءة، يجب تنظيم التنفيذ كما فعلت الحكومة من خلال تنفيذ المشروع في مراحل مختلفة وتحديد فترات زمنية لكل مرحلة أيضًا.



بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء مصر، يجب علينا التحقق من سعة كل مستشفى ومستوى الإشغال لكل منها أيضًا من خلال إنشاء نوع من النظام الرقمي يتمكن المواطنون من خلاله الوصول لحجز المواعيد لخدمات الاستشارات الخاصة بهم وإجراء الفحوصات المعملية والإشعاعية أيضًا.

للحصول على عملية عالية الكفاءة، يجب تشجيع استخدام الأجهزة المبتكرة والتكنولوجية.



وقد يلعب الكشف الطبي عن بعد أو الصحة الإلكترونية دورًا رئيسيًا في حل المشاكل العالمية التي تواجهها أنظمة الصحة. خاصة عندما يكون تلقى العلاج الطبي عن بعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للصحة.