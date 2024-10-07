النواب يستمع لرؤية وزير الصحة وإنجازات الفترة الماضية.. إحالة البيان للجنة المختصة لدراسته.. خالد عبد الغفار يكشف موعد تعميم مشروع التأمين الصحي الشامل.. وهذه أبرز جهود دعم الفلسطينيين

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

إحالة بيان وزير الصحة أمام النواب إلى اللجنة المختصة

جاء ذلك بعد انتهاء وزير الصحة من إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، والذي تناول العديد من الملفات وقطاعات عمل الوزراة.

مشاركة وزير الصحة في مناقشة البيان أمام اللجنة المختصة

وطالب وكيل مجلس النواب، لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بسرعة عقد اجتماع للجنة لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن، بحضور الوزير خالد عبد الغفار.

وأعلن وكيل البرلمان، إتاحة الفرصة على من يرغب من النواب من غير أعضاء لجنة الصحة في الحضور لإبداء الرأي والملاحظات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن بناء الإنسان من خلال 7 مرتكزات أساسية بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، والاستثمار في الشباب، والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.

الخدمات الصحية في التأمين الصحي

وقال الوزير: نهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، مشيرا إلى إضافة 6 ملايين مواطن بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من تكافل وكرامة.

وأكد وزير الصحة والسكان، استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

مستهدفات التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.

وقال: في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، حيث تم تسجيل 4،5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأعلن وزير الصحة، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 246 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا.

واعترف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مستشفيات وعلاج الإدمان وما يتعلق بالصحة النفسية ليس بالقدر الكافي.

التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وقال الوزير: نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، نتيجة التخصص الدقيق لهذا النوع من المشكلات، قائلا: وهو تحدي كبير للوزارة.

التعاون مع التعليم العالي في علاج الإدمان

وتابع وزير الصحة: بدأنا العمل في التعاون مع وزارة التعليم العالي للاستعانة بالمتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية.

وكشف عبد الغفار، عن التوسع في تطوير مستشفيات الصحة النفسية القائمة أو إنشاء مستشفيات جديدة، قائلا: وهو أمر ضروري وسيتم ضم مستشفيات في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة تقوم بفحص المقبلين على الزواج، ومعالجة العنف ضد المرأة، وعلاج ألزهايمر، ومعالجة الاضطرابات المعرفية، وبعض المبادرة لمواجهة إدمان المخدرات والألعاب الإلكترونية وطيف التوحد.

وأكد، وزير الصحة والسكان، أنه يتم التوسع في خدمات الخط الساخن وتوفيرها للمواطنين.

مجمع الصحة النفسية في العلمين

وأعلن أنه بعد العرض على الرئيس، تم التوافق على أن يكون هناك مجمع للصحة النفسية، وتم الاتفاق على أن يكون في العلمين الجديد، من خلال مشروع "سكينة" للصحة النفسية على مساحة 76 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأكد وزير الصحة أن هذا المكان سيعمل على حل مشكلات كبيرة في قطاع الصحة النفسية، لاسيما في ظل المعاناة في هذا الشأن سواء القادر أو غير القادر.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن هناك 1219 مشروعا تم الانتهاء منها خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، وبتكلفة تقدر بـ 177 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات

وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.

وقال وزير الصحة: هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.

إنشاء المدينة الطبية الجديدة

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، تفاصيل إنشاء المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قائلا:" القيادة السياسية حريصة على انشاء تلك المدينة التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية فى مصر ستنافس بقوة المدن الطبية فى العالم بل ستتفوق على العديد منها، وبالفعل هناك خطوات جادة فى هذا الإطار".

وأوضح عبد الغفار، أن المدينة مساحتها تصل إلى 230 فدانا، بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج السكر، والكلى والكبد، القلب، تقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: "تضم المدينة 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، وتضم سعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلًا عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، تشمل مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية".

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، عن تراجع معدل الإنجاب لكل سيدة، ليصل إلى 2.5 لكل سيدة، بعدما كان 2.8.

وقال عبد الغفار، إن ذلك التراجع فى معدل الإنجاب جاء نتيجة جهود الحكومة فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية.

كما قال الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إنه بمناسبة مرور 365 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن ما قامت به الدولة المصرية ووزارة الصحة على وجه الخصوص، يعد نموذجا ليس بغريب على مصر في التعامل مع أزمات الأشقاء.

توجيهات الرئيس بتقديم الخدمات الصحية لأهالي غزة

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم العمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، قائلا: “هو تحد كبير للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات، وهو ما سبقها في التعامل مع أزمة السودان أيضا”.

عدد الخدمات الصحية لأهالي غزة

وكشف وزير الصحة، توفير 1600 سرير للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى مشاركة 35 ألف طبيب، و39 ألف تمريض في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين من فلسطين.

حالات المصابين الفلسطينين في مستشفيات مصر

وأعلن أنه تم استقبال 1900 حالة، بإجمالي 90 ألف عابر، كما تم تطعيم من هم أقل من 10 سنوات، مشيرا إلى استقبال ما بين 40 إلى 50 حالة يوميا من فلسطين على مدار 365 يوم، قائلا: وأحيانا تصل لأكثر من 120 حالة في اليوم الواحد.

العمليات الجراحية لأهالي غزة داخل المستشفيات المصرية

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية، أعلن وزير الصحة إجراء 2266 عملية جراحية معقدة، فضلا عن المساعدة في سفر 1885 حالة للخارج، فضلا عن اسقتبال 2300 مرافقا.

وقال الوزير: بطولات كبيرة في كافة التخصصات قامت بدورها في الأزمة الفلسطينية على مدار 365 يوما.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه بالنسبة لحالات الأورام والأمراض المزمنة، تم استقبالها وتقديم الرعاية الكاملة، فضلا عن 28 حالة أطفال مبتسرين من خلال الجهات المعنية التي سهلت وصولهم للمعابر المصرية.