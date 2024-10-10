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محافظات

بداية جديدة، محافظ سوهاج يشهد فعاليات مهرجان الأنشطة الرياضية والشبابية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات مهرجان الأنشطة الرياضية والشبابية بمركز شباب مدينة سوهاج "الساحة الشعبية"، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب. 

محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي بمركز شباب الساحة الشعبية 

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه فعاليات المهرجان وتدريبات المشروع القومي للموهبة "بصالة الألعاب الرياضية لـ "تنس الطاولة، والجودو، والمصارعة"، ثم شاهد العرض المسرحي للطلائع " مركز شاب ناصر"، وتفقد جلسات التخاطب بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، ثم تفقد معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة، وشاهد استعراض فريق السباحة، وعرض مركز تدريب الفتيات " كرة السلة "، وعرض تدريب المشروع القومي للمرأة، ودورة الألعاب الترفيهية بملعب الأكريليك.

واستكمل المحافظ تفقد فعاليات المهرجان بملعب كرة القدم القانوني بالمركز، وقد شاهد استعراض تدريب أكاديمية كرة القدم، وتدريب مشروع " ألف بنت ألف حلم " لكرة القدم، وعرض فريق الكاراتيه، واستعراض فريق الكونغ فو، وفريق الإنشاد الديني، وعرض فرقة الفنون الشعبية، وفرقة الارتجال، واستعراض فريق كرة اليد لمركز شباب حي راشد، ثم تفقد مركز التأهيل البدني، وتدريب فريق الكرة الطائرة جلوس" لذوي الأعاقة".

 

وأشاد " سراج" بالمستوى المتميز للفرق الرياضية والناشئين من المواهب الرياضية المتنوعة لأبناء وبنات المحافظة، مؤكدا على أهمية الرياضة في بناء الإنسان، واكتشاف مواهب رياضية مشرفة في جميع المحافل الإقليمية والدولية لمصر عامة، وسوهاج بصفة خاصة.

يذكر أن المهرجان الرياضي للأنشطة الرياضية والشبابية بمركز شباب سوهاج، جاء بمشاركة برنامج ريحانة، وفرق الجولة والكشافة، وبرلمان شباب الطلائع، وفرق الشعب التخصصية الخاصة بإدارة الطلائع، وقطاعات الناشئين لكرة القدم بمركز شباب مدينة سوهاج، والفرق الرياضية بمراكز الشباب التابعة لإدارة سوهاج الرياضية.

 

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الدكتور محمد عبد الهادى التخاطب وتنمية المهارات الان المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان قطاعات الناشئين لكرة القدم

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