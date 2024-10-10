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محافظات

طالبة بزراعة سوهاج تحصل على المركز الرابع فى مسابقة أفضل ملصق

الطالبة
الطالبة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فوز الطالبة أروى محسن أحمد بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، فى المسابقة القمية الخامسة لطلاب الأسر بالجامعات المصرية، التى أقيمت بجامعة حلوان تحت شعار "نحو حياة أفضل"، وحصولها على المركز الرابع خلال مشاركتها فى مسابقة أفضل ملصق يعكس رؤية الطالب لما تتطلع له بلدنا لمستقبل الشباب تحت عنوان مصر المستقبل، مهنئاََ الطالبة على تميزها وتفوقها ونجاحها فى الحصول على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، الأمر الذي يدل على امتلاك الطالبة لموهبة فنية متميزة مع قدرة عالية على الإبداع والابتكار فى الأفكار والأعمال الفنية المختلفة.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعة تزخر بأبنائها المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات والأنشطة الطلابية، لذلك تحرص إدارة الجامعة على توفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية بما يتلائم مع قدرات ومهارات كل طالب، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لزيادة نسبة مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية، موجهًا الشكر لإدارات رعاية الشباب المركزية وبجميع الكليات على ماتبذله من مجهود كبير لخدمة الطالب الجامعي، ورعايته واحتضانه، للمساهمة فى بناء شخصيته وتنمية مهاراته وقدراته.

وأوضح أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الهدف من تلك المسابقات هو الوقوف على إمكانات الطلاب وإسهاماتهم فى بناء مستقبل الوطن، مضيفًا أن المسابقة عبارة عن تصميم ملصق بالطباعة الجرافيكية يدوي أو كمبيوتر، ويبرز الملصق دور الشباب فى بناء المستقبل من النواحي الدينية والثقافية والأخلاقية.

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الإبداع والابتكار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالجامعات المصرية دكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة

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