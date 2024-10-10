محافظ الشرقية يُتابع حالة مصابي حادثى التصادم على الطريق الإقليمي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الإقليمي -السعديين أمام قرية النعامنة اتجاه بنها بمحافظة الشرقية.

المحافظ يتابع تصادم الميكروباص بالسوزوكي

وأيضا تابع حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي السعديين / بنها اتجاه مدينة بلبيس حيث تم الدفع بعدد 21 سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح ومستشفى بلبيس المركزي لتلقي أوجه العلاج اللازم

المصابون جميعهم من محافظة المنوفية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الإقليمي -السعديين أمام قرية النعامنة اتجاه بنها، أسفر عن وقوع 13 حالة إصابة وجميعهم من محافظة المنوفية، حيث تنوعت ما بين جروح وكسور وكدمات ولا توجد وفيات وتم خروج 11 حالة لتحسن حالتهم الصحية

كسر بالساق لإحدى الحالات

كما أنه جاري نقل أحد الحالات المصابة بكسر مضاعف بالساق لمستشفي الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج، بالإضافة لخضوع حالة إصابة بخلع وكسر بالكتف الأيمن لإجراء عملية جراحية بمستشفى السعديين المركزي.

الإصابات متنوعة بين كدمات وكسور

وأضافت المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل علي الطريق الإقليمي السعديين / بنها اتجاه مدينة بلبيس، أسفر عن وقوع 11 حالة إصابة وجميعهم من محافظة الغربية، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور وجروح دون وقوع وفيات

خروج جميع الحالات ماعدا واحدة

وتم خروجهم من مستشفى بلبيس المركزي لتحسن حالتهم الصحية عدا حالة واحدة مصابة بكسر بالفخد وخلع بمقص الحوض وتم تحويلها لمستشفيات جامعة الزقازيق لتلقي أوجه العلاج اللازم.

المحافظ يعطي توجيهاته بخصوص الحادثين

مؤكدة أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

تصادم ميكروباص مع سيارة النقل بالإقليمي

وأشارت الدكتورة اسماء عبدالعظيم إلى أنه كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص قادم من مدينة أشمون بمحافظة المنوفية بسيارة نقل بالطريق الإقليمي / السعديين أمام قرية النعامنة اتجاه بنها نتج عنه 13 حالة إصابة،

تصادم سيارة سوزوكى بربع نقل وإصابة 11 شخصا

وكذلك وقوع حادث تصادم آخر لسيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل نتج عنه 11 إصابة وجميع المصابين من محافظة الغربية دون الإبلاغ عن أي حالات وفاة.