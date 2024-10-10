التفاصيل الكاملة للتحقيق في مقتل ممرض بالزاوية.. المتهمان استدرجا الضحية لطلب فدية من أهله.. قتلاه وقطعاه أشلاء.. والـ "دي إن إيه" يثبت هويته

تمت اليوم الخميس، مراسم دفن مينا موسى الممرض الذي لقي مصرعه على يد عاطلين، وقاما بتقطيعه إلى أشلاء وإلقائها بترعة الإسماعيلية وعدد من المناطق بعد أن استدرجاه إلى شقة في منطقة الزاوية الحمراء، ثم احتجزاه وطلبا فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

جاء ذلك بعد أن تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية نتيجة تحليل DNA لأشلاء المجني عليه، والتي تم مضاهاتها بعينة من والده.. وتبين تطابق العينتين وأن الأشلاء للمجني عليه، وسلمتها النيابة لوالده لدفنها في مقابر العائلة.

فدية.. السبب وراء الجريمة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه لطلب فدية قدرها 150 ألف جنيه من والده.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أوهما المجني عليه بأنه سيكون مديرا لمكتب طبي بشارع الحجاز، ومن أجل ذلك سافر إليهما ولكنهما كانا يخططان لخطفه وطلب فدية.

المجني عليه، فيتو



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عقب تنفيذ جريمتهم وقتل المجني عليه قطعاه إلى أشلاء، وألقيا جزءا منها بترعة الإسماعيلية.

المتهمان طلبا عدم إبلاغ الشرطة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أجبرا المجني عليه قبل أن يجهزا عليه بالاتصال هاتفيا بأهله، وطلبا منهم دفع الفدية المالية وعدم إبلاغ الشرطة بما يحدث حتى لا يتعرض لمكروه.

وأضافت التحقيقات أن صديق المجني عليه ظل يتحايل على المجني عليه قبل الواقعة بأسبوع أن يذهب إليه في القاهرة حتى أقنعه بأنه وفر له فرصة عمل ستدر عليه مالا كثيرا، ونظرا لكون الأخير شاب طموح وافق على الطلب.

ابن عم المجني عليه: “مينا كان إنسان طيب”

وأكد ملاك عاطف ابن عم المجني عليه في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن مينا حصل على فرصة عمل في القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، لكنه وقع ضحية خدعة أسفرت عن إنهاء حياته بشكل مأساوي.

وأضاف: "مينا كان إنسانًا طيبًا ولم يكن يستحق ما حدث له".

المجني عليه مينا موسى، فيتو



وأشار ملاك إلى أن المتهمين قاما بالتواصل مع والد مينا، مطالبين بفدية قدرها 120 ألف جنيه، ولكنهما قاما بقتله بطريقة بشعة، معبّرت عن حالة الصدمة التي عاشها والده عندما تلقى الخبر، إذ أغشي عليه ولم يستطع تحمل الصدمة.

كما أشار إلى أن الأسرة قررت عدم إخبار والدته بوفاته حتى لا تتعرض لصدمة نفسية إضافية، خصوصًا أنهم يخشون على صحتها كونه الابن الوحيد وسط ثلاث بنات، ووصف الخبر بأنه كان كزلزال عليهم.

بلاغ باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء تعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.