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حوادث

المتهمان طلبا فدية وعدم إبلاغ الشرطة، تفاصيل جديدة في مقتل ممرض بالزاوية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة مع عاطلين متهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء عن تفاصيل جديدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أجبرا المجني عليه قبل أن يجهزا عليه بالاتصال هاتفيا بأهله، وطلب منهم دفع الفدية المالية وعدم إبلاغ الشرطة بما يحدث حتى لا يتعرض لمكروه.

وأضافت التحقيقات أن صديق المجني عليه ظل يتحايل على المجني عليه قبل الواقعة بأسبوع أن يذهب إليه في القاهرة حتى أقنعه بأنه وفر له فرصة عمل ستدر عليه مالا كثيرا ونظرا لكون الأخير شاب طموح وافق على الطلب.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهما وحاولا إخفاء الجثة وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة. 

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نيابة شمال القاهرة منطقة الزاوية الحمراء غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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