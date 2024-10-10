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رياضة

الأهلي يسابق الزمن لضم مهاجم أجنبي، وظروف صحية وراء التأجيل

كولر، فيتو
كولر، فيتو

كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولي النادي الأهلي يسابقون الزمن لضم مهاجم أجنبي لتدعيم الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كشفت بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة التي خسرها الأحمر أمام الزمالك حاجة الفريق الأهلاوي إلى مهاجم أجنبي مُتميز.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج “10 و10” على إذاعة “أون تايم سبورت إف إم” على موجات “93.7"، ودخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبي عن طريق محمد رمضان المدير الرياضي، فيما تسبب مرض دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر في  تأجيل حسم صفقة المهاجم الأجنبي.

 

الأهلي قرر تأجيل ملف المهاجم لانتقالات يناير

وتابع: "ويمتلك دينو أكثر من مهاجم أجنبي كان قد عرضه على الأهلي، منذ فترة، لكن قرار الأهلي بتأجيل ملف المهاجم لانتقالات يناير المقبلة جعل دينو لامبرتي يغلق هذا الملف، وبعدما تراجع الأهلي في قراره، وبدأ يُفكر في ضم مهاجم أجنبي حاليًا تواصل مسئولو النادي مع وكيل أعمال كولر لكنه أخبرهم بمعاناته من أزمة صحية جعلته غير قادر على التواصل، وبحث ملف المهاجم الأجنبي.

ويتواصل الأهلي مع أطراف ووكلاء لاعبين آخرين من أجل ضم مهاجم أجنبي قبل غلق باب القيد، وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعاقد النادي الأهلي مع 4 صفقات صيفية حتى الآن، وهم: يحيى عطية الله، أشرف داري، يوسف أيمن وعمر الساعي.

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