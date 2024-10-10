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رياضة

الأهلي يُقرر مضاعفة عقوبة السوشيال والسهر للاعبين بعد 11 مساءً

محمد رمضان المدير
محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، فيتو

كشف الإعلامى محمد الليثى أخطار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ، لاعبي الفريق بُمضاعفة عقوبة التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مؤكدًا لهم أن العقوبات ستكون قاسية لأي لاعب لا يلتزم بالتعليمات الإدارية خارج وداخل الملعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 “أكد محمد رمضان أن تفاعل أي لاعب مع السوشيال ميديا أو السهر خارج المنزل حتى وقت متأخر ( بعد الحادية عشرة مساءً) سيتسبب في توقيع عقوبات مالية كبيرة”.

وتابع: "لأنه يحتاج التزام جميع اللاعبين داخل وخارج الملعب من أجل مُصالحة الجماهير بعد خسارة السوبر الأفريقي مؤخرًا أمام الزمالك بالفوز بالسوبر المصري نهاية أكتوبر الجاري محمد رمضان لم يقم بتغيير لائحة الأهلي المالية حتى الآن لكنه قرر تعديل بعض البنود ومُضاعفة بعض العقوبات من أجل إعادة الالتزام إلى غرفة ملابس الفريق".

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

 

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

 

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