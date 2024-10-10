أحمد شوبير: صفقة استثمارية قريبة بين الأهلي وزد إف سي
كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير عن مفاجأة استثمارية مدوية في القريب العاجل بين ناديي الأهلي وزد إف سي.
وأكد شوبير أن العلاقة الجيدة بين الناديين ستثمر عن اتفاق استثماري كبير بعيدًا عن صفقات اللاعبين.
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