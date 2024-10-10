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رياضة

أحمد شوبير: صفقة استثمارية قريبة بين الأهلي وزد إف سي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير عن مفاجأة استثمارية مدوية في القريب العاجل بين ناديي الأهلي وزد إف سي.

وأكد شوبير أن العلاقة الجيدة بين الناديين ستثمر عن اتفاق استثماري كبير بعيدًا عن صفقات اللاعبين. 

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