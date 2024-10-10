إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة إثر حادث طعن قرب حيفا

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بتوارد أنباء أولية عن وقوع إصابات بالطعن في منطقة بردس حنا- كركور قضاء الخضيرة جنوب حيفا.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث الطعن جنوبي حيفا ونقلهما للمستشفى.

إصابة 3 أشخاص في عملية طعن بإسرائيل

وأمس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير، أن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بمواقع مختلفة في شمال تل أبيب.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في شمال تل أبيب.

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أحد المصابين في عملية الطعن حالته حرجة، في حين أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن منفذ العملية انسحب من المكان.