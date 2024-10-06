أحدهم بحالة حرجة، إصابة 5 إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع (فيديو)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل، مؤكدة أن قوات الأمن قامت بتحييد المنفذ.

إصابة عدة شخص في عملية طعن

وأكدت الإذاعة أن التحقيق جار في احتمال أن يكون الهجوم في بئر السبع مزدوجا بين إطلاق نار وطعن.

#شاهد | من موقع عملية الطعن التي أجت إلى إصابة ثلاثة أحدهم بجروح خطيرة في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/RSvcgfrkLQ — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 6, 2024



بدورها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في بئر السبع.