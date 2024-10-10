الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة اليوم الخميس، باستشهاد 17  فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح في قطاع غزة.

 

حصيلة ضحايا الصحفيين في غزة

 في سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس الأربعاء، إن 176 صحفيا استشهدوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 176 صحفيا، وصحفية، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي محمد الطناني، الذي يعمل مصورا صحفيا في قناة الأقصى الفضائية".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات استهداف  واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملا "إسرائيل كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء".

الاحتلال يواصل قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين

وطالب المكتب الإعلامي  المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، وسعت إسرائيل هجماتها البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، وسط استهداف مباشر لخيام النازحين وشمال القطاع، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

 

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في جباليا شمال غزة

176 صحفيا في عام، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

 

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