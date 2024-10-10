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ثقافة وفنون

"المايسترو" تحتفل بأغاني النصر بقصر بشتاك غدًا

المايسترو، فيتو
المايسترو، فيتو

 يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلًا لفرقة "المايسترو" بقيادة المايسترو إيمان الجنيدي، وذلك في الثامنة من مساء يوم غد الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري.

ويشمل برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية والتي لها دور مميز في إحياء الروح الوطنية وتنمية الانتماء للوطن.

أول قائد فرقة موسيقية سيدة في مصر والعالم العربي

 ويذكر أن إيمان الجنيدي هي أول قائد فرقة موسيقية سيدة في مصر والعالم العربي، ونالت لهذا السبب تكريما في يوم المراة من انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وهى امرأة عصرية من أصول صعيدية، تخرجت من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وسافرت لعدة دول منها الكويت وسلطنة عمان، أسست فرقتها من 40 مطربا وعازف، وحصلت على 7 جوائز تكريمية من عدة جهات ثقافية وفنية مختلفة، كما تم اختيارها ضمن 22 شخصية مؤثرة في عام 2022.

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بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي المايسترو ايمان الجنيدي

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