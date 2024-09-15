ليالي المولد الشريف مع فرقة الغوري للموسيقى والتراث ببشتاك

ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وذلك بمصاحبة فرقة الغوري للموسيقى والتراث.

ويبدأ الحفل بأوبريت يتضمن إلقاء أبيات من الشعر ويتخللها العديد من الأغاني والألحان التراثية والدينية من أشعار عبد الله صلاح الدين القوصي.

فرقة الغوري للموسيقي

ومن الجدير بالذكر أنَّ تشكيل فرقة الغوري للموسيقى يرجع إلى ثمانينيات القرن العشرين وحرصت على تقديم الموسيقى العربية الأصيلة والأغاني التراثية القديمة، وكان من أبرز أعضائها العديد من النجوم.