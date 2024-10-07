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ثقافة وفنون

الخميس، "بلبل مصر المبدع بليغ حمدى" ببيت الغناء العربي

امسية بليغ حمدي ببيت
امسية بليغ حمدي ببيت الغناء العربي، فيتو

يقدم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية جديدة من أمسيات صالون "مقامات"، والذى يقام هذا الشهر تحت عنوان "بلبل مصر المبدع.. بليغ حمدى"، في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 10 أكتوبر الجاري.

 

 

الفنان مازن دراز

 

ويكون ضيف الصالون الفنان مازن دراز الأستاذ بقسم علوم الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، ويتضمن تقديم فقرات غنائية لمجموعة من أغنيات بليغ حمدى: علي حسب وداد قلبي، مالي، أي دمعة حزن لا، الطير المسافر، بهية.. يغنيها مجموعة من الأصوات الشابة؛ مريم هاني- زياد وائل -شروق وائل- يوسف حسني.

 

 

تعد الصالون وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال، مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية، وفكرة الراحل الفنان محسن فاروق.

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