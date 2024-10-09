وكيل صحة سوهاج يناقش خطة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

ترأس الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والذي عقد بمكتبه بديوان عام المديرية وذلك بحضور أعضاء اللجنة والتي ضمت كلا من:

الدكتورة راندا محمد مدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والدكتور عمر عبدالجابر مدير إدارة العلاج الحر والدكتور أحمد حسانين مدير إدارة مكافحة العدوى وممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتورة هاجر محمود مسئول الوقائي ورمضان البرديسي مدير الشئون القانونية وصبري عبدالمنعم مدير إدارة التموين الطبي حيث تم مناقشة كافة معوقات تشغيل منظومة التخلص الآمن من النفايات الخطرة.

دويدار يوجه بتذليل كافة العقبات للمنظومة مع إنشاء مدافن للنفايات

ووجه " دويدار " بتذليل كل العقبات التي تواجه المنظومة، كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة إنشاء مدفن لنواتج معالجة النفايات الطبية الخطرة مطابق لكافة الاشتراطات ومتابعة جميع مراحل التخلص الآمن من تلك النفايات وكذلك تم مناقشة التراخيص المنتهية لدى المنشآت الطبية الخاصة وتجديدها وفق القواعد والضوابط.

وأكد أن مديرية الصحة تعطي أولوية قصوى لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لأهميتها الكبيرة ولما تحققه من أمان للعاملين بالمنظومة الصحية والمواطنين وتساعد على ضمان مأمونية وسلامة كافة الخدمات الصحية.

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