كل ما تريد معرفته عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات (إنفوجراف)
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، مشيرا إلى أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).
ورصدت وزارة الاستثمار ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات فى هذا الإنفوجراف
وتتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات التالي:
1- رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات).
2 - تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي.
3- منح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية
4- تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة
5- مساندة النقل لأفريقيا.
6- تحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.
7- مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).
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