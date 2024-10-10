رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41، الصادر في 10 أكتوبر 2024، 8 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة مشروعات خدمية.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء الجديدة كالتالي:

- قرار رئيس الوزراء رقـم 2494 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 613 مترا مربعا، ناحية نزلة الدويك التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة عثمان حسن، طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.



-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2495 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 447 مترا مربعا، زنام قرية أولاد سالم بحرى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.



- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2496 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 475 مترا مربعا، زمام قرية كوم غريب ناحية قرية أم دومة التابعة لمركز بادير روبيل ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.

تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة للمشروعات

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450 مترا مربعا زمام قرية عرابة، أبيدوس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.



-قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 2498 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 104 أمتار مربعة قبلى ناحية قرية السلام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بإيجار اسمى مقداره ثلاثة جنيهات للمتر المربع سنويا لمدة ثلاثين عامًا، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد الشيخ امبادر.



- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2499 لسنـة 2024، بتخصيص ص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاص ة بمساحة 400 متر مربع، زمام نجع على الدين بالحمادية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة عملية مياه الحمادية.



- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2500 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 2161 متر مربع، زمام عزبة فريد بقرية أولاد سالم قبلى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السالم قبلي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد أزهرى (إعدادى/ثانوى).



- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2887 لسنـة 2024، بتعديل مساحة مشروع نزع ملكية الأرض رقم 25 بحي السلام ثان محافظة القاهرة، لتصبح 100 ألف متر مربع، بدلًا من 68 ألف متر مربع.