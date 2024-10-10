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جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والصناعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 تنظم كلية العلوم بـ جامعة حلوان المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "العلوم والصناعة"، وذلك في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2024 بمجمع الثقافة والفنون بالجامعة. 

كلية العلوم جامعة حلوان

 يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والصناعة

يرأس المؤتمر الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، والدكتور جلال الجميعي، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين العلوم الأساسية والتطبيقية من جهة والصناعة والتكنولوجيا من جهة أخرى، حيث تم دعوة نخبة من العلماء من جامعات عالمية وعربية مرموقة، إضافة إلى ممثلين من قطاعات الصناعة المختلفة.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في مجالات الصناعة، الصحة، البيئة، والطاقة المتجددة، ويسعى إلى المساهمة في تطوير الصناعات الإلكترونية، الدوائية، الكيميائية، البيولوجية، والبترولية. كما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال المعرفة، الابتكار، والبحث العلمي.

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يركز المؤتمر على عدة محاور رئيسية، منها صناعة الأسمنت واستخداماته في الخرسانات، حيث سيتم مناقشة أحدث الأبحاث والمستجدات في هذا المجال بمشاركة أكبر العلماء المتخصصين، إلى جانب رعاية ومشاركة كبرى شركات الأسمنت المحلية والعالمية. كما يتناول المؤتمر دور العلوم الأساسية في تطوير صناعة البترول ومشتقاته، مع حضور بعض رؤساء شركات البترول العالمية مثل شركة شل.

ويحضر المؤتمر رئيس اتحاد الصناعات المصري، ورئيس الاتحاد العربي لصناعة الأسمنت.

 

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