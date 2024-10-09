فريق جامعة حلوان يحصد المركز السابع عالميًا في مسابقة ريادة الأعمال

حقق فريق "إيناكتس" جامعة حلوان إنجازًا مميزًا ضمن 4 فرق مصرية في مسابقة "إيناكتس" العالمية لريادة الأعمال لعام 2024، حيث حصل الفريق على مراكز متقدمة بين أفضل 12 فريقًا عالميًّا على مستوى إفريقيا، وذلك من خلال مشروعي إعادة التدوير المبتكرين.

فريق "إيناكتس" جامعة حلوان يحقق إنجازًا عالميًّا في مسابقة ريادة الأعمال 2024

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للطلاب الفائزين تقديرًا لتميزهم وتفوقهم، بعد تحقيقهم المركز السابع في المسابقة الدولية التي أقيمت في كازاخستان بمشاركة جامعات من 33 دولة.

وأضاف الدكتور قنديل أن دعم مثل هذه المبادرات يعزز من روح الابتكار والمسؤولية الاجتماعية، ويسهم في إيجاد حلول فعالة لمشكلات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأعرب عن فخره بما أنجزه فريق جامعة حلوان متمنيًا لهم دوام النجاح، مؤكدا على أن هذه المسابقة التى تمثل منصة هامة لعرض الأفكار المبتكرة للشباب بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتضمن التميز الذي حققه الفريق من خلال مشروعين بارزين وهما مشروع "Maizeeco ويهدف إلى إعادة تدوير مخلفات الذرة لإنتاج منتجات مستدامة، وقد حصد هذا المشروع عدد من المراكز من قبل حيث حصل على المركز الثاني في المجموعة 1 في المسابقة الوطنية ل ايناكتس enactus national competition، المركز الأول في مسابقة خاصة لي EBank حول ريادة الأعمال، المركز الأول في مسابقة خاصة جهينة للصناعات الغذائية حول الاستدامة، والمركز الأول في مسابقة خاصة البنك الأهلي المتحد، المركز الثانى في مسابقة خاصة لي orascom construction حول للابتكار، وأيضا المركز الثاني في مسابقة orange حول ريادة الأعمال.

والمشروع الثاني هو *مشروع "Javinity" يهدف إلى إعادة تدوير مخلفات القهوة لإنتاج منتجات مستدامة، وحصل على المركز السابع في المسابقة العالمية "Action with Africa" التي نظمتها إيناكتس ألمانيا.

يعتبر هذا الإنجاز دليلًا على القدرات الابتكارية لطلاب جامعة حلوان، ودورهم الفاعل في تقديم حلول مستدامة تعزز من ريادة الأعمال.

جاءت مشاركة الفريق في المسابقة؛ تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، أستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.