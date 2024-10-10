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جامعة حلوان تستقبل لجنة التجنيد لإعفاء ذوي الهمم من الخدمة العسكرية

جامعة حلوان تستقبل
جامعة حلوان تستقبل لجنة التجنيد والتعبئة

استقبلت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لذوي الإعاقة لجنة التجنيد والتعبئة من وزارة الدفاع لإعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من الخدمة العسكرية، وأخطار منطقة التجنيد بأسمائهم.

إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من الخدمة العسكرية

وكان في استقبال اللجنة اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظم اللقاء، والعقيد عماد حمدي مدير التربية العسكرية، والدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية.

جامعة حلوان

وتأتي هذه الخطوة الهامة من جامعة حلوان تسهيلا على الطلاب من ذوي الإعاقة ومنحهم الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومن ثم تسليمهم شهادات الإعفاء داخل الجامعة في فعالية أخرى، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم حقوق الطلاب ذوي الإعاقة.

وتهدف اللجنة إلى دراسة حالات الطلاب المتقدمين للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم.

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وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتوفير كل الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة، بما يساهم في تيسير مسيرتهم التعليمية وضمان حقوقهم. 

واستقبلت اللجنة عددا من المتقدمين من أصحاب الإعاقات، وأوضحت أنها ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة بدقة وشفافية لضمان حصول المستحقين على الإعفاء في أسرع وقت ممكن.

ودعت جامعة حلوان جميع الطلاب ذوي الإعاقات الظاهرة الراغبين في التقدم بطلبات إعفاء من الخدمة العسكرية في المرحلة الثانية إلى التواصل مع مركز التميز بالجامعة وتقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

يُذكر أن الجامعة قد أطلقت العديد من المبادرات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك تسهيل الحصول على المنح الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية المتخصصة.

وتكونت اللجنة من:
العميد هشام محمد عبد الحميد السرس مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة، والعميد أحمد منير أبو طالب نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة، والعميد مجد محمد نور الدين نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة، والعقيد محمد محمود محمد حسن رئيس قسم تجنيد وتعبئة القاهرة - قائد مكتب الاتصال العسكري بالقاهرة، والمقدم طبيب  أحمد صدقي محمد،  أخصائي العظام، والنقيب طبيب جمال ضياء جمال، أخصائي الباطنة.

 

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جامعة حلوان ذوي الاعاقة الخدمة العسكرية

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