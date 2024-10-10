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ثقافة وفنون

آن هاثاواي تعتذر لمراسلة أحرجتها بعد 12 سنة من مقابلتها (فيديو)

آن هاثاواي، فيتو
آن هاثاواي، فيتو

آن هاثاواي، في واقعة تنم عن الاحترام والتقدير، اعتذرت الممثلة آن هاثاواي خلال هذا الأسبوع، للمراسلة التلفزيونية النرويجية كيرستي فلا، بعد ظهورها بصحبتها، في مقابلة محرجة عام 2012.

 بعد ١٢ سنة، آن هاثاواي تعتذر لمراسلة أحرجتها

قالت الصحفية في مقطع فيديو نشرته عبر الإنترنت: "لقد أرسلت آن هاثاواي، لي بريدًا إلكترونيًا طويلًا تشرح لي ما كانت تمر به في الوقت الذي أجرت فيه هذه المقابلة، واعتذرت عن إجرائها مقابلة مروعة لي، في الأساس... لقد كان الأمر مؤثرًا للغاية بالنسبة لي.. مجرد الحديث عن الأمر يجعلني أكاد أبكي لأنني كنت ممتنة للغاية لأنها فعلت ذلك".

 

واستكملت كيرستي، قائلة: "لقد صدمت تمامًا.. لم أتوقع أن تتواصل معي على الإطلاق بعد مرور تلك السنوات.. اعتقدت أنها لم ترى حتى مقطع الفيديو الخاص بالمقابلة، لكنها فعلت ذلك.. وقد فعلت شيئًا مذهلًا للغاية".

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