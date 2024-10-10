آن هاثاواي تعتذر لمراسلة أحرجتها بعد 12 سنة من مقابلتها (فيديو)

آن هاثاواي، في واقعة تنم عن الاحترام والتقدير، اعتذرت الممثلة آن هاثاواي خلال هذا الأسبوع، للمراسلة التلفزيونية النرويجية كيرستي فلا، بعد ظهورها بصحبتها، في مقابلة محرجة عام 2012.

بعد ١٢ سنة، آن هاثاواي تعتذر لمراسلة أحرجتها

قالت الصحفية في مقطع فيديو نشرته عبر الإنترنت: "لقد أرسلت آن هاثاواي، لي بريدًا إلكترونيًا طويلًا تشرح لي ما كانت تمر به في الوقت الذي أجرت فيه هذه المقابلة، واعتذرت عن إجرائها مقابلة مروعة لي، في الأساس... لقد كان الأمر مؤثرًا للغاية بالنسبة لي.. مجرد الحديث عن الأمر يجعلني أكاد أبكي لأنني كنت ممتنة للغاية لأنها فعلت ذلك".

Anne Hathaway apologized to journalist Kjersti Flaa after an “awful interview” went viral.



Flaa previously made headlines in August when she revealed she nearly quit journalism following a “nightmare” interview with Blake Lively. pic.twitter.com/kA4Am3RsDO — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2024

واستكملت كيرستي، قائلة: "لقد صدمت تمامًا.. لم أتوقع أن تتواصل معي على الإطلاق بعد مرور تلك السنوات.. اعتقدت أنها لم ترى حتى مقطع الفيديو الخاص بالمقابلة، لكنها فعلت ذلك.. وقد فعلت شيئًا مذهلًا للغاية".