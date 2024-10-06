الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

فوربس: تايلور سويفت أغنى موسيقية في التاريخ بـ 1.6 مليار دولار

تايلور سويفت، فيتو
تايلور سويفت، فيتو

قامت مجلة فوربس بتحديث صافي ثروة، المغنية الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، من1.1 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار، لتصبح أغنى موسيقية في التاريخ.

تايلور سويفت تعلن تأييدها لـ كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

في سياق متصل، أعلنت أهم نجمة غنائية في أمريكا، تايلور سويفت، عن تأييدها للمرشحة كامالا هاريس، في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وأصدرت  تايلور سويفت بيانا، عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه عن تأييدها لكامالا قائلة: "سأعطي صوتي لكامالا هاريس، وتيم والز، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سأصوت لكامالا هاريس، لأنها تناضل من أجل الحقوق، والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها… أعتقد أنها قائدة موهوبة، وثابتة، وأعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد، إذا كنا بقيادة هادئة وليس فوضى.. لقد شجعتني وأعجبت باختيارها لزميلها تيم والز، الذي كان يدافع عن حقوق المثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية، والتلقيح الصناعي وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن".

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