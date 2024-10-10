ضبط عامل بحوزته 50 قرص تامول و20 قطعة حشيش وسلاح ناري في سوهاج
تمكنت وحدة مباحث شرطة مركز طما من ضبط عامل دائرة المركز وبحوزته أقراص تامول وقطع الحشيش وسلاح ناري ومبلغ مالي حيث تحرر المحضر وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات.
ضبط عامل بحوزته أقراص تامول وعدد من قطع الحشيش
تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية بتمكن الرائد محمود زكي رئيس مباحث مركز شرطة طما ومعاونيه النقيب مدحت ماضي والنقيب رائد ابو العز من ضبط “هاشم.ا.م”، 35 عامًا - عامل، مقيم بقرية العتامنة وبحوزته 50 قرص تامول ومقص و20 قطعة حشيش وفرد روسي وهاتف محمول ومبلغ مالى 1200 جنيه.
خلال التحقيقات المتهم يقر بارتكاب الواقعة
وخلال التحقيقات ومواجهته بالتحريات أفاد بارتكابه الواقعة والمضبوطات بحوزته والمبلغ المالي حصيلة البيع والمقص أداة تقطيع والهاتف للاتصال بالعملاء تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.