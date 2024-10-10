مصرع صاحب شركة مواد غذائية دهسا أسفل عجلات قطار في سوهاج

لقي صاحب شركة مواد غذائية مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء محاولته استقلال القطار من محطة جرجا حيث اختل توازنه وسقط بين المحطة والقطار مما أدى إلى وفاته.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات



بلاغ من ناظر سكة حديد سوهاج

وورد لقسم شرطة جرجا بلاغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج يفيد بوجود جثة لأحد الأشخاص بمحطة جرجا آثر محاولته استقلال القطار المتجه الأقصر.



مصرع صاحب شركة مواد غذائية بمحطة جرجا

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من الرائد محمد صفوت رئيس مباحث قسم شرطة جرجا بأنه أثناء محاولة “عبد الموجود ا م م”، 40 عام - صاحب شركة بيع مواد غذائية – مقيم قسم الأقصر، استقلال القطار “ الأقصر – الإسكندرية ” عقب تحركه من محطة سكة حديد جرجا اختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار مما نجم عنه وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

الوفاة نتيجة اختلال توازن

وبالانتقال والفحص أفاد شاهد الواقعة “محمد س ي م”، 30 عامًا ومقيم دائرة مركز المراغة قرر بمشاهدته للمذكور أثناء نزوله من القطار حال توقفه بمحطة سكة حديد جرجا لشراء بعض المستلزمات وأثناء ذلك تحرك القطار حاول اللحاق به إلا أنه اختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم.