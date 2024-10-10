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خارج الحدود

أمطار رعدية وسيول ورياح على مكة، الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

 توقع المركز الوطني للأرصاد بـالسعودية، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية 

 وأشارت الأرصاد السعودية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس بالمملكة إلى احتمال تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، مع توقعات بتكون الضباب على بعض تلك المناطق.

وذكرت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الموج لأكثر من مترين.

 

رياح شمالية غربية إلى غربية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة

 وعلى الخليج العربي، تتوقع الأرصاد رياحا شمالية غربية إلى غربية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع سحب رعدية ممطرة، ما يؤدي إلى حالة بحر مائج في الجزء الأوسط والجنوبي.

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