حريق مبنى فى السعودية، وبيان عاجل من الدفاع المدني

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض اليوم الأربعاء، حريقًا في مبنى بحي القيروان.

الدفاع المدنى يخلى مبنى فى الرياض

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخلاء المبنى ولا تزال أعمال الإخماد مستمرة.

جدير بالذكر أت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر عددًا من الأوامر الملكية، قبل أيام، تضمنت أولًا إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي برتبة فريق أول، في المقابل اشتملت الأوامر الملكية على ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

أوامر ملكية بتعيين الفريق ركن فهد بن حمد السلمان قائدا للقوات المشتركة

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي أن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان قضت بإعفاء الفريق الركن فهد الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، وتعيينه في الوقت نفسه بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن، بجانب ترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.