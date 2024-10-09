بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان
أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استكمل اليوم الفحوصات الطبية جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وأنه تماثل للشفاء.
الحالة الصحية للملك سلمان
وطمأن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فى وقت سابق أمس الجميع على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعرب محمد بن سلمان عن تقديره لكل من سأل عن صحة الملك سلمان، داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة
ويوم الأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجري، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بإجراء بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
واختتم الديوان الملكي، بيانه قائلا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
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