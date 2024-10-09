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محافظات

العربية بقت خردة، مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس بنطاق محافظة الشرقية حادث سير مروع إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من الاشخاص بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل (تريللا).

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

مصرع وإصابة 22 شخصا في تصادم مروع بين سيارتين بطريق بلبيس العبور

غرفة عمليات النجدة

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 8 أشخاص جثث هامدة و3 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجرى تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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