ارتفاع أسعار النفط يصعد بفعل مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني والإعصار ميلتون

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وسط تقارير عن عزم إسرائيل توجيه ضربة لإيران، وذلك إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل عاصفة كبيرة بفلوريدا.

وبحلول الساعة 00.34 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 في المئة أيضا إلى 73.59 دولار للبرميل.



تتعرض أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبيرة أخرى، وهي الإعصار ميلتون، الذي وصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا، مما تسبب في رياح عاتية واحتمالات بارتفاع منسوب مياه البحر.

كانت العاصفة قد رفعت بالفعل الطلب على البنزين في الولاية، إذ نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.

كما تلقت الأسعار دعما من استمرار حذر المستثمرين من زيادة محتملة لحدة التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إيران بضربة ستكون «فتاكة ودقيقة ومفاجئة».

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن خطط إسرائيل فيما يخص إيران في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة يوم الأربعاء وصفها البيت الأبيض بأنها «مباشرة وبناءة للغاية».

لكن رغم تصدر التهديدات المتعلقة بالإنتاج من منطقة الشرق الأوسط الاهتمام، لا يزال ضعف الطلب يطغى على التوقعات الأساسية. فقد خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب في 2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأمريكا الشمالية.

وأظهرت بيانات من الإدارة يوم أمس الأربعاء أن مخزونات الخام قفزت 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وفاقت هذه الزيادة توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، لكنها تقل بكثير عن تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

أفاد المركز الوطني للأعاصير (NHC)، صباح اليوم الخميس، أن إعصار ميلتون ضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية كعاصفة من الفئة الثالثة.

وذكر المركز في بيان: "الإعصار ميلتون شديد الخطورة من الفئة الثالثة يضرب قرب منطقة سيستا كي بفلوريدا... عاصفة خطرة تهدد الحياة، ورياح عاتية، وفيضانات مفاجئة تضرب شبه جزيرة فلوريدا الوسطى".

وأضاف المركز أن سرعة الرياح القصوى عند وصول الإعصار تقدر بحوالي 120 ميلًا في الساعة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن سكان ولاية فلوريدا من أن إعصار ميلتون يهدد الولاية بأكبر دمار في السنوات الـ 100 الأخيرة.



وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن "إعصار "ميلتون" يعتبر حتى الآن إعصارًا من الدرجة الثالثة، وتبلغ سرعة الرياح فيه 120 ميلًا في الساعة، ولكن لا تسمحوا بتضليلكم، حيث لا يزال من المتوقع أن يؤدي هذا الإعصار إلى أكبر دمار في فلوريدا منذ أكثر من 100 عام".

وأشار بايدن إلى أن الإعصار من المتوقع أن يضرب فلوريدا مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما قد يؤدي إلى "دمار هائل".

وأضاف أن الإعصار "يمكن أن يمحو المباني من على وجه الأرض وأن يؤدي إلى سقوط ضحايا".

وأورد بايدن توقعات الخبراء بأن ارتفاع الأمواج على ساحل فلوريدا سيبلغ 4 أمتار.