الأحد 13 أكتوبر 2024
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رياضة

منتخب مصر يتدرب صباحا قبل السفر إلى موريتانيا

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خوض الفريق مرانا صباحيا اليوم الأحد، على أحد ملاعب النجيل الصناعي، استعدادا لمباراة الإياب أمام نظيره الموريتاني، المحدد لها الثلاثاء المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

مران المنتخب الوطني صباح اليوم هو الأخير له في مصر قبل السفر إلى موريتانيا، لمواجهة منتخبها في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات 

موعد مغادرة بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة اليوم الأحد على متن طائرة خاصة في طريقها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتقلع طائرة البعثة في تمام الرابعة عصرا في طريقها إلى موريتانيا، في رحلة طيران تستغرق قرابة ثماني ساعات.

حسام حسن وشقيقه في مران منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الإياب

وتقام مباراة منتخب موريتانيا أمام نظيره منتخب مصر الوطني في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراة الإياب لـمنتخب الفراعنة أمام موريتانيا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولى في التصفيات على كل من منتخبات كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0 وموريتانيا 2-0.

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